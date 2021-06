Dopo la vittoria contro l’Ungheria, il Portogallo di Ronaldo affronta la Germania, sconfitti dalla Francia all’esordio

Il big match di questo sabato per Euro 2020, valido per la seconda giornata del gruppo F, è senza dubbio Portogallo-Germania. I lusitani del commissario tecnico Santos e di capitan Cristiano Ronaldo hanno battuto all’esordio l’Ungheria con un 3-0 maturato solo nel finale di partita; di contro, i teutonici di Joachim Loew, sono stati sconfitti dalla Francia di Deschamps per 1-0, complice l’autorete di Mats Hummels: partita da dentro o fuori per la Germania. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

FORMAZIONI UFFICIALI PORTOGALLO-GERMANIA

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Ronaldo. CT. Santos

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Ruediger; Kimmich, Kroos, Gundogan, Gosens; Muller, Gnabry, Havertz. CT. Loew

CLASSIFICA GRUPPO F: Francia* 4 punti; Portogallo 3; Ungheria* 1; Germania 0

*una partita in più