EURO 2020, Croazia-Repubblica Ceca 1-1 | Perisic risponde a Schick

La gara tra Croazia e Repubblica Ceca del Gruppo D di Euro 2020 è terminata in parità: a segno Schick nel primo tempo e Perisic nella ripresa

Non riesce a trovare la prima vittoria di questi Europei la Croazia e, dopo la sconfitta subita contro l'Inghilterra, non va oltre il pareggio contro la Repubblica Ceca. Continua a segnare Patrick Schick, dopo la doppietta contro la Scozia, ecco la rete anche contro i vice campioni del mondo. A fissare il punteggio in parità, poi, ci ha pensato Ivan Perisic ad inizio ripresa. Ora il destino della Croazia rischia di essersi complicato notevolmente.

TABELLINO E CLASSIFICA

Croazia-Repubblica Ceca 1-1: 37′ rig. Schick (R), 47′ Perisic (C)

Classifica Gruppo D: Repubblica Ceca 4 punti, Inghilterra* 3, Croazia 1, Scozia* 0

* Una partita in meno