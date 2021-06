Euro 2020, Ucraina-Macedonia del Nord 2-1: la squadra di Shevchenko vince con i gol della coppia d’attacco, ma soffre fino al termine

L’Ucraina batte la Macedonia del Nord per 2-1 e si rilancia nel gruppo C di Euro 2020. Per la squadra di Shevchenko, decide la coppia d’attacco formata da Yarmolenko e Yaremchuk, ma la nazionale balcanica resta in partita fino alla fine.

Grande avvio dell’Ucraina, che va vicina al gol in più occasioni. Poco prima della mezz’ora, sblocca in tap in su azione d’angolo Yarmolenko, che poi manda in porta Yaremchuk. Macedonia in confusione e che conclude poco per tutto il primo tempo. Gara che sembra chiusa, ma nella ripresa sale in cattedra Trajkovski, arrivato dalla panchina. Un suo destro viene deviato da Bushchan sulla traversa, sulla ribattuta Pandev si conquista un rigore. Alioski si fa parare il penalty, ma segna sulla respinta. Tutto riaperto e ancora Trajkovski chiama Bushchan a un grandissimo intervento. Dall’altra parte, imperversa Malinovskyi, che sfiora il gol in due occasioni, manda in porta Tsigankov che spreca e poi a sua volta fallisce il rigore che poteva chiudere la sfida (84′), facendoselo parare da Dimitrievski. L’ultima occasione è ancora per uno scatenato Trajkovski, che manca la porta di pochissimo. Finisce con la Macedonia a testa alta ma ormai praticamente fuori, l’Ucraina sale a quota 3 punti e si giocherà il passaggio del turno all’ultima giornata contro l’Austria.

UCRAINA-MACEDONIA DEL NORD 2-1 – 29′ Yarmolenko (U), 34′ Yaremchuk (U), 57′ Alioski (M)

CLASSIFICA GRUPPO C: Olanda, Austria e Ucraina* 3 punti Macedonia del Nord* 0

*una gara in più