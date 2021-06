Euro 2020, Danimarca-Belgio 1-2 | Decide De Bruyne, anche i Diavoli Rossi agli ottavi!

Thorgan Hazard e De Bruyne rimontano la Danimarca. Anche Lukaku e compagni volano agli ottavi di Euro 2020

Anche il Belgio stacca il pass per gli ottavi di finale di Euro 2020. I ‘Diavoli Rossi’, dopo il toccante omaggio ad Eriksen, rimontano la Danimarca nella ripresa e fanno due su due nel proprio girone. Al gol lampo di Poulsen rispondono Thorgan Hazard e De Bruyne nel secondo tempo. La squadra di Martinez è così già qualificata alla fase ad eliminazione diretta e potrebbe incrociare l’Italia di Mancini in un ipotetico quarto di finale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

DANIMARCA-BELGIO 1-2: 2′ Poulsen (D), 54′ T. Hazard (B), 70′ De Bruyne (B)

CLASSIFICA GRUPPO B: Belgio 6; Russia, Finlandia 3; Danimarca 0