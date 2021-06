DIRETTA Euro2020, Danimarca-Belgio | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Parken Stadion’ tra la Danimarca di Hjulmand e il Belgio di Martinez in tempo reale

La Danimarca affronta il Belgio a Copenaghen nella quarta gara del gruppo B di Euro2020. Reduci dalla sconfitta e, soprattutto, dal grande spavento per il malore accusato da Eriksen, gli scandinavi di Hjulmand hanno bisogno di un risultato positivo per potersi giocare tutto nell’ultimo match con la Russia. I ‘Diavoli Rossi’ di Martinez, invece, vogliono bissare il successo dell’esordio per mettere subito in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di finale. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Parken Stadion’ in tempo reale.

Probabili formazioni Danimarca-Belgio

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass, Christensen, Kjaer, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Jensen; Poulsen, Dolberg, Braithwaite. Ct Hjulmand

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. Ct Martinez