Nuovo appuntamento con la CMIT TV: continua lo Speciale Euro 2020 che ci vede commentare le imprese dell’Italia di Mancini

Ci ritroviamo in diretta sul canale ‘Twitch’ di Calciomercato.it per un nuovo appuntamento con la CMIT TV, per commentare Italia-Svizzera, seconda sfida azzurra di Euro2020. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Marco Giordano in conduzione vi aspetta insieme ai nostri: Marco Barbaliscia, Ciro Troise, Giulia Giroldini, Mario Petillo e Alessio Di Francesco.