Italia, infortunio Chiellini | Ecco le condizioni del capitano azzurro

Italia: ecco le condizioni del capitano Giorgio Chiellini, uscito nel primo tempo contro la Svizzera per infortunio. Gli aggiornamenti

Si è fermato Giorgio Chiellini nella serata di Italia–Svizzera, che ha visto gli azzurri staccare il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Il capitano della Nazionale ha abbandonato la partita nel primo tempo a causa di un problema muscolare. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Come riportato da ‘Sky Sport’, si tratta di un fastidio al flessore della coscia sinistra. Chiellini ha chiesto il cambio per precauzione e la sensazione è che possa essersi fermato in tempo. Domani i primi accertamenti per capire la reale entità dell’infortunio. Si attendono ulteriori sviluppi.