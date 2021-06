Finlandia-Russia 0-1 nella prima gara del secondo turno di Euro 2020: basta la magia di Miranchuk nel recupero del primo tempo

Un fantastico sinistro a giro dell’atalantino Miranchuk permette alla Russia di superare la Finlandia nella prima gara del secondo turno di Euro 2020. La squadra di Cherchesov conquista dunque tre punti in classifica e appaia gli stessi finlandesi e il Belgio, che giocherà domani contro la Danimarca. La gara parte fortissimo, con Pukki che di testa sigla il gol del vantaggio finnico, ma il numero 10 è in posizione di fuorigioco: rete annullata. Dzyuba risponde al 13′ colpendo il palo, ma anche qui il guardalinee solleva la bandierina per posizione irregolare. Il gol arriva nel primo dei sei minuti di recupero della prima frazione. Dal lato destro dell’area Miranchuk trova l’angolo in alto alla destra di Hradecky con un bellissimo sinistro a giro: è il gol che decide la partita. Nella ripresa occasioni soprattutto per la Russia per raddoppiare, ma Hradecky è bravissimo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Con questa vittoria la Russia tiene vive le speranze per la qualificazione: si giocherà tutto nell’ultimo turno contro la Danimarca, con la gara in programma il 21 giugno a Copenaghen.

La classifica del gruppo B:

Belgio, Russia*, Finlandia* 3 punti; Danimarca 0

*una partita in più