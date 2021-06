ESCLUSIVO | Milan, rinnovo Calabria: l’accordo non c’è, ma la distanza è colmabile

Il Milan e Davide Calabria non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto. Parti a lavoro, con il calciatore convinto di restare in rossonero

Davide Calabria rappresenta uno di quei casi (purtroppo) in via d’estinzione nel calcio internazionale: un giocatore bandiera. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha esordito in prima squadra nel 2014 e oggi, a 24 anni, può vantare già 151 presenze con la squadra per la quale fa il tifo da bambino. Un traguardo raggiunto con una crescita costante, esplosa nelle ultime due stagioni. Quest’anno, il terzino ha giocato 39 gare, firmando due gol e due assist. Per Pioli è un titolarissimo e sarà senz’altro tra i protagonisti nell’annata del ritorno in Champions League.

Sul futuro dell’italiano c’è solo un’incognita: il contratto in scadenza nel 2022. Calabria non ha dubbi, vuole restare al Milan, ma l’accordo per prolungare ancora non c’è. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i suoi agenti hanno recentemente incontrato la dirigenza, la cui proposta, al momento, non li ha convinti. I rossoneri hanno messo sul tavolo un contratto da 2 milioni netti più bonus e il giocatore ha chiesto un ulteriore riconoscimento per il suo rendimento, comunque inferiore ai 3.5 milioni netti di cui si è parlato recentemente. Distanze colmabili, dunque: nei prossimi giorni non è in calendario un nuovo incontro con i suoi agenti, ma Calabria resta tranquillo. Attende la chiamata del suo Milan e, soprattutto, un’altra stagione da vivere come protagonista. La più attesa degli ultimi sette anni.