Stevan Jovitic può tornare in Serie A. Sulle tracce dell’ex Inter, Lazio e Atalanta. Il giocatore sarà libero dal primo luglio

Stevan Jovitic è pronto a far ritorno in Serie A. L’avventura in Ligue 1, con la maglia del Monaco, volge ormai a termine, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L’ex Inter e Fiorentina potrebbe così giocare nuovamente nel massimo campionato italiano. Le opportunità non mancano, anche se molte squadre sono preoccupate per la sua tenuta fisica.

Il montenegrino in realtà, guardando alla passata stagione, ha certamente dei buoni numeri, avendo totalizzato 33 presenze, con sette gol e un assist. Jovetic nei giorni scorsi è stato accostato alla Lazio ma attenzione – come riporta Sportmediaset – alla pista Atalanta.