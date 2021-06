Tante squadre inglesi sulle tracce di Ashley Young. L’Inter ha offerto il rinnovo al calciatore, che ha sul piatto anche le offerte di tre club di Premier League

Futuro ancora da scrivere per Ashley Young, che vedrà scadere il proprio contratto con l’Inter, il prossimo 30 giugno. L’esterno inglese sembrava ad un passo dal rinnovo con i nerazzurri ma la fumata bianca non è arrivata. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato degli inserimenti di Watford e Burnley, pronti ad offrire un contratto al calciatore per riportarlo in Premier League.

Ma non sono gli unici club britannici interessati a Young: come riporta ‘Sky Sport Uk’, infatti, il calciatore sarebbe finito anche nel mirino dell’Aston Villa, che avrebbero avuto dei contatti con il suo entourage. Sul tavolo ci sarebbe un’offerta da un anno più uno. Il portale inglese, conferma, inoltre le offerte da parte di Inter, Watford e Burnley.