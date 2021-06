Comunicato ufficiale in ottica calciomercato Inter. Beppe Marotta vede sfumare un obiettivo a costo zero: Mandi ha firmato

Niente Inter per Aissa Mandi. Corteggiato a lungo dai nerazzurri dopo una stagione molto positiva nella Liga spagnola, il difensore nazionale algerino si è accasato al Villarreal. Un colpo a costo zero per i vincitori dell’ultima Europa League, visto che era in scadenza di contratto con il Betis di Siviglia. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del ‘Sottomarino Giallo’:

“Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con Aïssa Mandi, che giocherà in giallo per le prossime quattro stagioni (fino a giugno 2025). Il calciatore franco-algerino approda al club ‘groguet’ da svincolato dopo la scadenza del suo rapporto contrattuale con il Real Betis”.