Serie A, Sottosegretario Costa: “Pubblico negli stadi? Percorso graduale”

Il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha parlato del pubblico negli stadi: “Più del 25% di capienza? È un percorso graduale”

Una delle novità più entusiasmanti degli Europei a cui stiamo assistendo è il ritorno del pubblico negli stadi, riempiti fino al 25% della capienza. Un passo avanti che potrebbe essere adottato anche nella prossima stagione. Il Sottosegretario al Ministero della Salute ha parlato ai microfoni di 'Nsl Radio' riguardo ai tifosi negli stadi per Euro 2020: "Sulla capienza degli spettatori all'interno dello stadio in occasione degli Europei è stata data la disponibilità del pubblico al 25% mesi fa. In quel momento il nostro Paese era in una fase in cui i contagi ed i decessi erano maggiori".

Ecco, quindi, che le previsioni per il futuro potrebbero lasciar auspicare in un aumento della capienza massima per gli stadi, in vista della prossima stagione. Anche su questo tema, il sottosegretario Andrea Costa si è espresso: “Se i dati continueranno a migliorare, è ragionevole pensare che la percentuale del 25% possa essere superata con un percorso graduale”. Questo, come ribadito dal Sottosegretario alla Salute, anche per dare un segnale di fiducia a tutti gli italiani.