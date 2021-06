CALCIOMERCATO SHOW | “La Roma parla con Ronaldo. Su Dzeko anche il Milan”

Nel corso del Calciomercato Show sono uscite tante notizie di mercato: in particolare, novità su Cristiano Ronaldo e Edin Dzeko

Nonostante sia iniziato l’Europeo, con tante delle nazionali più importanti che hanno già esordito, il mercato non si ferma. E non si ferma nemmeno la CMIT TV, che questa sera è andata in onda con una nuova puntata del Calciomercato Show. Enrico Camelio, giornalista di ‘Radio Radio’ e ospite fisso dello show, ha dato importanti aggiornamenti di mercato: “La Roma vuole mandare via Edin Dzeko, che piace molto a Massara. Sul bosniaco c’è anche il Milan“. Non è solamente l’attaccante giallorosso al centro delle notizie trattate in serata, ma sono arrivate delle novità anche sul fronte Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Show | Camelio: “La Roma sta parlando con Cristiano Ronaldo”

In diretta sulla CMIT TV, Enrico Camelio ha rivelato quello che sarebbe considerato l’obiettivo numero uno per il centrocampo da parte di Massimiliano Allegri. “L’allenatore della Juventus impazzisce per Milinkovic-Savic“, per riuscire a strappare il serbo dalla Lazio però occorre un’offerta monstre. Infine, importanti aggiornamenti su quello che è uno dei giocatori più attesi di questi Europei: “Mi hanno detto che la Roma sta parlando con Cristiano Ronaldo“. Il portoghese nella Capitale (ri)troverebbe Mourinho, tecnico suo connazionale e con cui ha stretto un ottimo rapporto a Madrid.