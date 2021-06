Nel primo match del Gruppo C di Euro2020, l’Austria ha avuto la meglio della Macedonia per 3-1

Partita ricca di emozioni quella che si è giocata allo stadio National du Bucarest, tra Austria e Macedonia del Nord. A vincere il match di esordio di Euro2020, è stata la squadra allenata dal tedesco Foda grazie alla rete di Gregrotsch, arrivato al 78′, su assist di Alaba. Il primo tempo si era chiuso in parità, con Pandev, bravo a sfruttare un errore di Bachmann, che aveva risposto a Lainar.

Nel finale nel match è arrivato anche il tris con Arnautovic, che ha chiuso definitivamente la partita. L’Austria è dunque da sola in testa al gruppo C, in attesa di Olanda-Ucraina, in campo alle 21.00

Austria-Macedonia 3-1: 18′ Lainer, 78′ Gregrotsch, 89′ Arnautovic; 28′ Pandev