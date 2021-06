Lazio, Alessandro Calori ad un passo dalla Primavera

La Lazio continua la sua rivoluzione tecnica anche con la Primavera: a un passo il nuovo allenatore della Primavera

Dopo Sarri e l’apertura allo Stadio Flaminio, il presidente Claudio Lotito potrebbe infiammare i tifosi della Lazio con un altro colpo. Come raccolto da Calciomercato.it, Alessandro Calori, ex allenatore di Brescia e Ternana, è ad un passo dalla panchina della Lazio Primavera. Calori, che nel 2000 regalò lo scudetto alla formazione laziale allenata da Eriksson, potrebbe finalmente vestire i colori biancocelesti. L’ex giocatore del Perugia prenderebbe il posto di Leonardo Menichini, attualmente penultimo in classifica e a forte rischio retrocessione. Con la recentissima riforma del campionato Primavera 1, che passerà da 16 a 18 squadre, i biancocelesti – reduci da 8 sconfitte consecutive – possono ancora salvarsi attraverso lo spareggio. In caso di retrocessione, per la Lazio sarebbe la seconda in quatto anni, dalla creazione del nuovo format.