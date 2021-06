L’Italia debutta con una vittoria ad Euro 2020: la Turchia sconfitta 3-0 con l’autogol di Demiral e le rete di Immobile e Insigne

Buona la prima per l’Italia di Mancini. Euro 2020 inizia con una vittoria per gli azzurri: l’autogol di Demiral e la rete di Immobile consentono alla nostra Nazionale di avere la meglio sulla Turchia nella gara inaugurale della rassegna continentale. Una partita per novanta minuti nelle mani degli uomini di Mancini, complice anche l’atteggiamento troppo rinunciatario degli avversari. Nel primo tempo il dominio azzurro non porta frutti: Insigne fallisce una facile occasione calciando a lato mentre Cakir si supera e dice no a Chiellini.

Nella ripresa però c’è la svolta: Berardi supera un avversario e crossa, goffo intervento di Demiral e Italia in vantaggio. Passano tredici minuti ed è Immobile che ribatte in rete una respinta del portiere turco su una conclusione dell’ottimo Spinazzola. Nel finale arriva il tris siglato da Insigne. L’Italia parte bene: buona la prima per Mancini.

TURCHIA-ITALIA 0-3: 53′ aut. Demiral (I), 66′ Immobile (I), 79′ Insigne (I)

Classifica Gruppo A: Italia 3, Galles*, Svizzera* e Turchia 0

*una partita in meno