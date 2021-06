Nuovo appuntamento con la CMIT TV: torna lo speciale calciomercato a margine del pre partita della sfida dell’Italia, saremo in diretta a partire delle ore 19

A partire dalle ore 19.00 saremo in diretta sul canale ‘Twitch’ di Calciomercato.it per un nuovo appuntamento con la CMIT TV, per approfondire i principali temi di giornata di mercato e molto altro. Grande spazio infatti ad Euro 2020 e vi accompagneremo mano nella mano nel lungo pre-partita di Italia-Turchia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

PER SEGUIRCI SU TWITCH >>> CLICCA QUI!

Conduce Marco Giordano, con Fabrizio Biasin, Giulia Giroldini, Mario Petillo, Andrea Gariboldi, Giuseppe Barone e Francesco Iucca. Ospite della serata Fulvio Giuliani.