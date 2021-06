Nuovo appuntamento con la CMIT TV: parte lo Speciale Euro 2020 che ci vedrà commentare le imprese dell’Italia di Mancini

Ci ritroviamo in diretta sul canale ‘Twitch’ di Calciomercato.it per un nuovo appuntamento con la CMIT TV, per commentare Italia-Turchia, gara di esordio di Euro2020. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

PER SEGUIRCI SU TWITCH >>> CLICCA QUI!

Conduce Marco Giordano, con Giulia Giroldini, Marco Barbaliscia e Alessio Di Francesco. Ospite il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Massimo Splendore.