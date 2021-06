Niente Inter per Rui Silva. Il portiere accostato all’Inter le settimane scorse ha firmato un contratto fino al 2026 con il Real Betis

Niente Serie A per Rui Silva. Il portiere 27enne, messosi in luce con la maglia del Granada, nel corso dell’ultima stagione, è stato accostato all’Inter negli ultimi mesi ma la sua avventura proseguirà ancora in Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il portoghese è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Betis. Per Rui Silva contratto fino al 30 giugno 2026.