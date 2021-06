Andrea Stramaccioni è pronto ad una nuova avventura lontano dall’Italia: per l’ex Inter e Udinese vicina la fumata bianca

Dopo l’esperienza in Iran, all’Esteghlal , altra avventura lontano dall’Italia per Andrea Stramaccioni. Il 45enne allenatore romano è, in procinto di accasarsi all’Al Gharafa, club qatariota. Gli accordi economici tra le parti sono stati praticamente raggiunti, si sta discutendo di alcuni dettagli, non di secondaria importanza. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui! A breve, arriverà la fumata bianca per questa nuova esperienza lontano dai confini italiani per l’ex allenatore di Inter e Udinese, tra le altre.