Calciomercato, incontro Inter-Monza | Si scalda Balotelli: Galliani dice tutto

L’ad Adriano Galliani ha parlato del calciomercato del Monza dopo l’incontro con l’Inter mentre il futuro di Balotelli diventa un rebus importante

È caldissima la pista Inter-Monza, soprattutto trafficata da parecchi giocatori. Oggi l’ad dei brianzoli ha incontrato i nerazzurri in sede per risolvere diverse questioni. All’uscita Adriano Galliani ha rivelato tutte le trattative con l’Inter e ha toccato l’argomento Balotelli. Per l’attaccante bresciano sono ore bollenti, c’è una trattativa in corso con un club estero ma in ballo c’è la volontà del calciatore e dello stesso Monza.