Leonardo Bonucci ha parlato in un’intervista con la moglie parlando del suo futuro, tra ritiro e non solo

Sarà un’estate importante per la Juventus, chiamata all’ennesima ripartenza dopo Sarri e Pirlo. Massimiliano Allegri dovrà lavorare con la rosa a disposizione, qualche ritocchino sì ma il rischio è anche quello di dover salutare qualche big. Soprattutto Ronaldo: una cessione non farebbe strappare le vesti né al portoghese né al club (per l’ingaggio), ma da lui dipenderanno inevitabilmente gli altri investimenti. Saluterà anche Gigi Buffon, senza dubbio un addio pesante soprattutto all’interno degli spogliatoi. Restano gli altri veterani, con Chiellini che va verso il rinnovo ma anche Bonucci. L’ex difensore del Milan ha parlato in prima persona del suo futuro, del ritiro e degli anni che gli restano da giocare in campo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Intervistato dalla moglie Martina Maccari su ‘Siamo Nettare’, parla molto di sé e ovviamente con un pensiero proiettato al futuro a breve termine: “Sono sereno perché alla fine so che quel sogno che avevo rincorso da bambino l’ho realizzato. So anche che poi avrebbe avuto un inizio e una fine. Come nello stesso modo so già che vorrò fare da grande. Dopo tanti anni arriva un momento in cui dici: ho fatto ciò che dovevo fare, e ora mi godo quello che ho ottenuto e avuto dalla vita. Non so se tra due, tre, quattro, cinque anni, quando si chiuderà la mia carriera ma sono sereno“. Oltre al Bonucci marito e padre, che non risparmia frasi dolci alla moglie Martina, c’è stato anche spazio per il campo e per la storia del difensore che ha fatto la storia della Juventus.