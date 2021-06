Juventus, novità su Cherubini e Arrivabene | Doppio annuncio a breve

La Juventus, dopo l’addio di Paratici, si appresta ad annunciare il nuovo assetto dirigenziale: novità su Cherubini e Arrivabene

Dopo aver celebrato l’addio con Fabio Paratici, il club piemontese si appresta ad andare avanti e a definire quello che sarà l’assetto dirigenziale che affronterà i prossimi anni. Andrea Agnelli sta valutando con grande attenzione come disegnare i quadri dirigenziali della Juventus e la svolta, ormai, semrba essere davvero vicina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

#Juventus: nei prossimi giorni arriverà la firma di #Cherubini, che diventerà il nuovo responsabile dell’area tecnica. Countdown anche per l’annuncio di #Arrivabene, prossimo amministratore delegato ⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 6, 2021

Secondo quanto rivelato da Romeo Agresti di ‘Goal Italia’, infatti, sarebbe molto vicina la firma di Cherubini come nuovo Responsabile dell’Area Tecnica. Inoltre, anche Maurizio Arrivabene sarebbe in procinto di iniziare la sua avventura come Amministratore Delegato dei bianconeri. Nei prossimi giorni potrebbe esserci il doppio annuncio in casa Juventus.