La Juventus è tra le squadre più interessate a Ousmane Dembele del Barcellona, che teme addirittura un precontratto visti gli slittamenti sul rinnovo

In questi ultimi mesi le strade di Barcellona e Juventus si sono incrociate davvero tantissime volte, sia in maniera diretta che indiretta. A partire dal duello per de Ligt e Rabiot, entrambi vinti dai bianconeri, ma anche Suarez e ovviamente Donnarumma. Gli obiettivi di mercato sono sempre più spesso in comune tra i due club, che però hanno fatto anche affari insieme: vedi Pjanic-Arthur. Uno scambio per la verità che ha sortito effetti positivi soo a livello finanziario mentre in campo è stato un flop doppio. Non a caso Allegri si starebbe già muovendo per riavere il bosniaco, ma potrebbe non essere l’unico. L’altro nome caldo resta quello di Ousmane Dembele, che già sembrava in procinto di partire dal Barcellona un anno fa e che la Juventus apprezza parecchio.

I blaugrana ora per non vorrebbero più cedere il francese, che con una buona stagione e gli infortuni messi alle spalle ha riscalato le gerarchie della dirigenza. Laporta ritiene che possa essere il futuro del Barcellona e ha caratteristiche uniche nella rosa attuale. Dembele ha ancora solo un anno di contratto, la società punta dritta al rinnovo anche per questo ma il giocatore continua a rinviare e traccheggiare. Come riporta il ‘Mundo Deportivo’, a parole il francese sembra ben disposto a firmare ma al momento di sedersi attorno a un tavolo si tira indietro.

Il timore più grande dei blaugrana è che alle spalle di questo atteggiamento ci sia la promessa con un altro club o addirittura una sorta di precontratto, dal momento che dal 1 gennaio il giocatore sarà libero di firmare con una nuova squadra. Nel caso in cui la volontà dell’ex Dortmund fosse davvero quella di andare via, il Barcellona vorrebbe saperlo subito in modo da cederlo in questa finestra di mercato e non perderlo a zero tra un anno. La Juventus apprezza l’attaccante da tempo, potrebbe approfittare della situazione con un’offerta al ribasso o magari inserirsi proprio con uno sgarbo e la promessa di firmare a zero nel 2022.