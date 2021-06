L’Inter è destinata a rivoluzionare la rosa sugli esterni e gli intrecci portano a sfidare l’Atalanta

Sarà un’estate calda per le nerazzurre della nostra Serie A. L’Inter non potrà effettuare colpi ad effetto in entrata, ma la partenza di Hakimi sembra ormai scritta e con lui anche Perisic potrebbe andare via. Per questo a Simone Inzaghi serviranno altri colpi, in aggiunta alla sempre più probabile permanenza di Dimarco. Anche l’Atalanta però avrà il suo bel da fare, perché è possibile che arriveranno offerte importanti anche per Robin Gosens (35-40 milioni). Il tedesco piace un po’ a tutti, in Serie A come all’estero (Barcellona, Atletico Madrid e Borussia Dortmund). Ad ora non ci sono proposte ufficiali e concrete, ma potrebbero arrivare presto.

Come riporta ‘La Gazzetta Sportiva’, la Dea ha già individuato uno dei possibili sostituti: si tratta di Gabriel Gudmundsson, nazionale svedese Under 21 del Groningen. È in scadenza 2022, anche se con opzione per la stagione successiva. Il costo dell’affare sarebbe contenuto, sotto i 10 milioni di euro, ma su di lui c’è anche il Lipsia. Ma sulla destra andranno via Reca e Ruggeri (in prestito) e in caso di addio di Gosens tra le ipotesi c’è anche quella di riportare a Bergamo Davide Zappacosta. Sull’esterno del Chelsea, reduce da un’ottima stagione al Genoa, ci aveva fatto un pensierino anche l’Inter per il dopo-Hakimi. E l’Atalanta, dal canto suo, pensa anche a Dimarco, ma Marotta è orientato a tenerlo. Intrecci nerazzurri sulle fasce.