Riccardo Cucchi parla della radio, la ‘sua’ radio. Tutte le ultime nella sua intervista ai nostri microfoni



Riccardo Cucchi, storica voce di Radio 1, ha commentato i nuovi sviluppi sugli orari del campionato di Serie A per la prossima stagione, ma ha anche parlato della sua esperienza lavorativa e dei suoi miti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!