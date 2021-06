Nuovo appuntamento con la CMIT TV: torna lo speciale calciomercato, saremo in diretta a partire delle ore 21



A partire dalle ore 21 saremo in diretta sul canale ‘Twitch’ di Calciomercato.it per un nuovo appuntamento con la CMIT TV, per approfondire i principali temi di giornata di mercato. Focus sul mercato di Inter, Milan, Juventus e sul nuovo format della Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!