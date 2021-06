DIRETTA Amichevole, Italia-Repubblica Ceca | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra le Nazionali di Mancini e Silhavy in tempo reale

L’Italia ospita la Repubblica Ceca a Bologna nell’ultima amichevole prima dell’inizio degli Europei in programma venerdì prossimo. Da un lato gli Azzurri di Mancini vogliono fare le prove di formazione in vista della sfida contro la Turchia dopo il largo 7-0 contro San Marino. Dall’altro i cechi di Silhavy devono testare le loro ambizioni per Euro 2020 contro una Nazionale top. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Dall’Ara’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct Mancini

REPUBBLICA CECA (4-5-1): Pavlenka; Coufal, Celustka, Brabec, Boril; Masopust, Kral, Darida, Barak, Jankto; Krmencik. Ct Silhavy