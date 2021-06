Covid, la Germania ha deciso: Italia non più zona ad alto rischio

L’Italia esce dalla zona ad alto rischio Covid per la Germania: Berlino cancella le limitazioni a chi arriva dal nostro paese

L’Italia esce dalla zona ad alto rischio Covid per la Germania. Il Governo tedesco ha deciso di eliminare le limitazioni per chi arriva dal nostro Paese. Secondo quanto riferisce ‘Dpa’, è stato il Robert Koch Institut a rendere noto la decisione presa dalle autorità tedesche. Per chi arriva in Germania proveniente dall’Italia via terra non avrà alcuna limitazione, mentre per chi preferisce un viaggio in aereo sarà necessario presentare all’ingresso un test negativo. Oltre all’Italia escono dalla zona ad alto rischio anche Repubblica Ceca, il Vaticano e una parte dell’Austria.