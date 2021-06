Calciomercato Sampdoria, nome a sorpresa per la panchina: contatto

Calciomercato Sampdoria, spunta un nome a sorpresa per la panchina: contatti in corso per il presidente Ferrero

Ancora alla ricerca di un allenatore, dopo l’addio di Ranieri, la Sampdoria. Il presidente Ferrero aveva incontrato Italiano, prima del rinnovo di quest’ultimo con lo Spezia. Spunta ora una pista piuttosto intrigante dall’estero.

Secondo ‘Sky Sport’, infatti, ci sarebbero contatti in corso per Patrick Vieira. L’ex centrocampista è rimasto fermo nell’ultimo anno, dopo le due stagioni alla guida del Nizza. Potrebbe ora tornare in Italia, dopo un passato da giocatore con le maglie di Milan, Juventus e Inter.