Italia, Mancini: “Raspadori come Paolo Rossi. Donnarumma e il mercato…”

Roberto Mancini parla in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro la Repubblica Ceca in vista di Euro 2020: ecco le sue dichiarazioni

Alla vigilia dell’amichevole contro la Repubblica Ceca, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa verso Euro 2020. Dalle scelte sui convocati a Raspadori e Donnarumma: ecco le dichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale italiana. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

ESCLUSIONI – “Non è stato semplice per nessuno. Ci sono tutti rimasti male, ma sono ragazzi che avrebbero meritato di essere qua e saranno chiamati in futuro. Saranno giocatori importanti per la Nazionale”.

DONNARUMMA E IL MERCATO – “Gigio sta bene, non credo sia influenzato dalle tante voci. Psicologicamente non ha problemi, gioca a questi livelli da anni”.

RASPADORI – “È diverso da Immobile e Belotti, può essere il futuro della Nazionale. Ha qualità straordinarie, è stata l’unica motivazione della sua convocazione. Spero che possa entrare e fare come Paolo Rossi, ma non l’ho portato solo per questo. Credo che possa far bene in Nazionale”.

CENTROCAMPO E PESSINA – “Abbiamo recuperato Sensi, l’unico indisponibile è Verratti e valuteremo le sue condizioni tra una settimana. L’esclusione di Pessina è stata una scelta dolorosa, come gli altri. Avrebbero meritato tutti di starci per i giocatori e i ragazzi che sono. Domani vedremo per Sensi, magari non giocherà tutta la partita”.

CENTRAVANTI TITOLARE – “I centravanti sono tre adesso: inizierà uno tra Immobile e Belotti, poi vedremo nel corso del torneo. Vogliamo fare tutte le partite fino a Londra, ci sarà bisogno di tutti e tre. Belotti e Immobile sono simili, faticherebbero a giocare insieme”.