Ancora uno stop per Stefano Sensi. Il centrocampista di Roberto Mancini si è fermato per un risentimento muscolare. Un infortunio che non sembra stupire i tifosi, che si sono letteralmente scatenati sui social

Sembra non far più notizia l’ennesimo stop di Stefano Sensi. Come raccontato, il centrocampista italiano si è fermato per un risentimento muscolare. Solo l’ultimo di una serie infinita di infortuni, che non gli hanno permesso di giocare con continuità nel corso dell’ultima stagione. Alla fine con la maglia dell’Inter, l’ex Sassuolo ha collezionato solamente 635 minuti. Nonostante il campo l’abbia visto con il contagocce, Roberto Mancini ha deciso di convocarlo per i prossimi Europei, tra lo stupore di molti.

L’ennesimo stop, per nulla inaspettato, che lo porterà a saltare la competizione, ha portato molti tifosi a commentare la notizia, sui social, tanto che Sensi è subito entrato in tendenza. Ecco alcuni tweet:

Mancini VUOLE FARE IL FENOMENO…è pieno di segni!

Convocazione x Bernardeschi Sensi Verratti…! 3 SEMPRE ROTTI E RIDICOLI ! https://t.co/DidfSHn6dB — Settevoltecampioni (@Settevoltecamp) June 3, 2021

"#Italia, si ferma #Sensi in allenamento". Si può dire tutto ma non che non sia coerente. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 3, 2021

L'infortunio di #Sensi non era nemmeno quotato dai bookmakers inglesi. — Barack Catrama (@BCatrama) June 3, 2021

Entra Pessina e decide l'europek — Guesù (@guesu126) June 3, 2021

Sensi è quel classico giocatore sempre rotto che appena lo vendi inizia a giocarle tutte — I M 19 🖤💙🐍🍋 (@BambinoPazzo3) June 3, 2021

Io cerco di comprendere la scelta di Mancini di portarselo agli europei, è comunque un buon giocatore che va spesso a cercare il gol, ma a questo punto Sensi può essere ancora considerato giocatore professionista?#Sensi — αιια (@callaemmepi) June 3, 2021