Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con le ultime su tutti gli aggiornamenti di mercato e ovviamente la situazione legata a Sarri e Conte



Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it, per trattare i principali temi di giornata. Focus sul mercato e ovviamente sul futuro caldissimo di alcuni allenatori da Conte a Sarri. Il primo in orbita Tottenham, il secondo atteso dal grande incontro con Lotito che sarà probabilmente decisivo per il suo futuro alla Lazio. Senza dimenticare Simone Inzaghi, che è arrivato oggi a Milano ed è stato appena annunciato dall’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

PER SEGUIRCI SU TWITCH >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI

Conduce Fabio Tarantino, affiancato dal nostro Martin Sartorio. Inoltre avremo come ospiti l’ex centrocampista della Lazio e della Nazionale Stefano Fiore e il giornalista Fabrizio Ferrari.