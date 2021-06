Qualche settimana fa José Mourinho si è legato alla Roma fino a giugno 2023

Notizia clamorosa del ‘Telegraph’. Stando alle indiscrezioni dell’autorevole tabloid inglese, prima di virare definitivamente su Carlo Ancelotti, il Real Madrid ha provato a riprendersi José Mourinho. Ovvero a ‘scipparlo’ alla Roma, visto che il tecnico portoghese da qualche settimana si è legato ai giallorossi fino a giugno 2023.

‘Mourinho was approached informally to get his view on the Madrid job at the end of last week and then again over the weekend, before eventually the club turned its focus to appointing Ancelotti.’ @SamWallaceTel reports https://t.co/EBuaIP6BL1

