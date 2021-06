Inter, Vidal positivo al Covid-19 | Ricoverato in Cile

Lo staff medico del Cile ha comunicato che Arturo Vidal è risultato positivo al Covid-19: il centrocampista dell’Inter è ricoverato

Pessime notizie per l’Inter dal Sudamerica, Arturo Vidal è risultato positivo al Covid-19 ed è ricoverato in ospedale in Cile. Lo rende noto lo staff medico della nazionale cilena: il centrocampista non prenderà parte alla sfida contro l’Argentina di giovedì, valevole per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Quattro giorni fa il capitano del Cile era stato vaccinato contro il Coronavirus insieme agli altri giocatori delle ‘Furie rosse’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Arturo Vidal ha postato un messaggio sui propri profili social: “Putroppo nel controllo odierno sono risultato positivo al Covid, dopo che ad un mio amico asintomatico è stato riscontrato il Covid. Questa volta non potrò essere in campo, ma sosterrò i miei compagni con tutta la mia forza. E vi chiedo, per favore, chi può farsi vaccinare lo faccia. Forza Cile”.