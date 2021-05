Prende il via la fase finale degli Europei Under 21: l’Italia di Nicolato affronta il Portogallo di Rui Jorge, gara valida per i quarti

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ci siamo, l’attesa è finita. Prende ufficialmente il via la fase finale degli Europei Under 21 per l’Italia: la selezione azzurra, guidata da Paolo Nicolato, fresco di prolungamento contrattuale fino al 2023, affronta il Portogallo di Rui Jorge. Per la squadra italiana, pesanti le defezioni per squalifica di Sandro Tonali, Gianluca Frabotta e Riccardo Marchizza che lasciano poco spazio di manovra al commissario tecnico italiano, che si gioca l’accesso alla semifinale, avversaria sarà la vincente di Spagna-Croazia. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Stožice’ di Lubiana, in Slovenia.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-ITALIA

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Pereira, Leite, Queiros, Dalot; Vitinha, Florentino, Braganca; Vieira, Mota, Leao. CT. Rui Jorge

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Maggiore, Rovella, Frattesi, Sala; Scamacca, Cutrone. CT. Nicolato