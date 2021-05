Manchester City, infortunio De Bruyne | L’annuncio del giocatore

Ecco le condizioni di De Bruyne dopo il duro scontro con Rudiger. L’annuncio del centrocampista del Manchester City

Serata da dimenticare in casa Manchester City specialmente per Kevin De Bruyne. La stella dei ‘Citizens’ è stato infatti costretto a lasciare il campo a causa di un duro scontro con Rudiger. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Su Twitter, il belga ha parlato delle sue condizioni all’indomani della finale persa col Chelsea. “Sono appena tornato dall’ospedale. La mia diagnosi è frattura ossea acuta del naso e frattura orbitale sinistra. – ha scritto De Bruyne – Adesso mi sento bene. Ovviamente sono ancora deluso per ieri ma torneremo”.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021