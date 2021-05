Con due comunicati sul proprio sito ufficiale, il Monza comunica l’esonero di Cristian Brocchi e Giovanni Stroppa è il nuovo allenatore







Con due diverse note sul proprio sito ufficiale, il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani comunica l’esonero dell’allenatore Cristian Brocchi e l’arrivo di Giovanni Stroppa alla guida dei brianzoli per l’anno prossimo.

"AC Monza e Cristian Brocchi hanno deciso in piena armonia di risolvere anticipatamente il loro rapporto – si legge nel comunicato del club -. AC Monza ringrazia Cristian Brocchi per l'appassionato lavoro svolto e gli augura ogni successo per la sua futura carriera". E poi ancora: "AC Monza comunica che Giovanni Stroppa sarà dal 1 luglio il nuovo allenatore della prima squadra. Bentornato Giovanni!".