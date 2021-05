Tutta la delusione di Lotito nell’intervista in cui parla di Simone Inzaghi e del suo clamoroso ripensamento

Claudio Lotito proprio non si dà pace per il ripensamento clamoroso di Simone Inzaghi, che dopo aver detto sì al rinnovo ha scelto di andare all’Inter. Dall’offerta con aumento di ingaggio e bonus erano passati diversi mesi, ma solo perché in mezzo il patron è stato alle prese con diverse questioni da risolvere, a partire dai processi per il caso dei tamponi e non solo. Il presidente della Lazio ripercorre la serata del 26 maggio, dopo che Inzaghi e Tare – spiega Lotito – si erano parlati la mattina stessa, chiarendosi e mettendosi d’accordo su tutto. “L’ho chiamato, gli ho dato appuntamento e dopo un’ora e mezza c’eravamo già stretti la mano, poi l’accordo tutti e tre a cena a Formello”, racconta il presidente a ‘Il Messaggero’.

Lotito: “Mercoledì accordo con Inzaghi, la mattina dopo non aveva più stimoli…”

Le cifre erano decise: contratto fino al 2024 a 2,5 milioni più bonus a stagione, mancava solo la firma. Quella di Inzaghi, visto che quella che già c’era quella di Lotito. Che prosegue: “Ieri mattina ho chiamato Calveri per i contratti, ma poco dopo mi è arrivata la telefonata di Simone che mi voleva parlare e già lì ho capito l’antifona. Mi ha detto che non aveva più stimoli e non sapeva più come presentarsi alla squadra, che era arrivata l’ora di una nuova esperienza. Io gli ho risposto di pensarci bene e che non ci si può comportare in questa maniera. Anche se poi ognuno nella vita raccoglie quello che semina…”

Ora per la Lazio si apre il toto-successore. Mihajlovic è stato contattato nei giorni scorsi e infatti ha già preso tempo col Bologna, anche se Lotito giusta che non deciderà “il nuovo allenatore in una serata”. Gattuso è sfumato, Sarri è la suggestione ma costa molto mentre Conceicao ora è bloccato dal porto. Da non escludere un altro ex come Stankovic che utilizza lo stesso modulo di Inzaghi. Italiano e Gotti outsider, con Mazzarri che è stato offerto. La Lazio dovrà vedersi anche dagli assalti dello stesso Inzaghi, che avrebbe già chiesto Luis Alberto.