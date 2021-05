Finito il summit tra l’agente Tullio Tinti e l’Inter. Fumata bianca in arrivo per il rinnovo di Bastoni. Ecco le parole del procuratore ai microfoni di Calciomercato.it

E’ terminato il secondo incontro tra Tullio Tinti e l‘Inter. Il noto agente – intercettato dai microfoni di Calciomercato.it – ha confermato che è stato trovato un accordo per il rinnovo di Bastoni. Fumata bianca, dunque in arrivo per il difensore: “Ho fatto Bastoni adesso, deve firmare il rinnovo ancora, ma l’accordo è stato raggiunto. E’ felice di restare. Offerte? Per i grandi calciatori ci sono sempre. Inzaghi? Non c’entra, non ne ho idea”.

Tinti ha poi parlato anche di Ranocchia – “Valuteranno dopo la scelta del nuovo allenatore. Vedremo se resterà”