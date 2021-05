Calciomercato Juventus, intreccio tra Zidane e Allegri | Pronto l'annuncio

La Juventus e il futuro della panchina: un rebus che andrà risolto nei prossimi giorni. Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri tra i papabili: occhio alla svolta in Spagna

La Juventus ha concluso la stagione con una qualificazione in Champions League arrivata in extremis. Ora, però, a margine di un’annata salvata proprio sul finale, ma che si configura comunque come deludente per i colori bianconeri, è tempo di risolvere il rebus relativo alla panchina. Il futuro di Andrea Pirlo, nonostante la Coppa Italia conquistata e la qualificazione nella massima competizione europea, resta ancora in bilico.

Come vi stiamo riportando nelle ultime ore, la linea della società è quella di sostituire Pirlo solo se si potesse raggiungere un nome di alto profilo. In prima fila, restano, dunque, Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. I due nomi, però, si intrecciano inevitabilmente anche con le questioni Blancos, con il futuro della panchina del Real Madrid. Le ultime novità dalla Spagna sembrerebbero dare il via a un intreccio particolarmente caldo: le panchine sono bollenti e la Juventus resta alla finestra per eventuali sviluppi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Zidane lascia il Real Madrid, c’è Allegri

Secondo quanto riporta ‘El Partidazo de cope’, infatti, sarebbe imminente il ribaltone sulla panchina del Real Madrid. Già nella prossima settimana, dovrebbe essere annunciato l’addio di Zidane ai Blancos e il sostituto designato risponde al nome di Allegri. Un intreccio di mercato che potrebbe, dunque, liberare il francese in ottica Juventus, ma che allo stesso tempo chiuderebbe le porte al ritorno del tecnico livornese.

Ulteriori notizie dalla Spagna, forniscono dettagli sull’addio di Zidane al Real Madrid. Secondo quanto riferisce Eduardo Inda per ‘el chiringuito tv’, sarebbe presente una penale nel contratto del tecnico, in scadenza nel giugno 2022. Di certo, i nomi restano caldissimi e andranno monitorati con grande attenzione nei prossimi giorni: la Juventus resta alla finestra, pronta a decidere il futuro della panchina.