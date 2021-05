Gennaro Gattuso è rimasto davvero poco tempo senza panchina: dopo l’addio al Napoli, la firma con la Fiorentina è diventata ufficiale



Gennaro Gattuso ha salutato il Napoli con una lettera pubblicata oggi sul sito ufficiale del club. Un addio che si è consumato in maniera francamente un po’ triste, dal momento che la squadra ha fallito l’ingresso in Champions all’ultima giornata e il silenzio stampa non ha concesso l’ultimo saluto al tecnico. Ma ‘Ringhio’ si prepara a cominciare subito un’altra avventura. Erano due le squadre in corsa per lui, la Fiorentina e la Lazio. A spuntarla ufficialmente sono stati i viola e Commisso che, come vi abbiamo raccontato anche ieri, non ha mai abbandonato la pista che portava al tecnico calabrese.

Calciomercato, Gattuso nuovo allenatore della Fiorentina: il comunicato ufficiale

L’accordo è arrivato oggi e il club gigliato non ha perso tempo, annunciandolo sul proprio sito ufficiale: “Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Così il Presidente Rocco Commisso annuncia al popolo viola la guida tecnica della prima squadra a partire dal 1 luglio 2021″. L’ormai ex allenatore del Napoli era entrato nelle settimane scorse anche nella lista dei papabili per la Juventus, in duello con Allegri e Zidane, ma anche del patron della Lazio Lotito. Il presidente dei capitolini aveva pensato soprattutto a Gattuso per l’eredità di Inzaghi, ma i viola non hanno mai mollato e alla fine sono riusciti a trovare l’accordo.