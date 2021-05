DIRETTA Inter | Zhang-Conte, tutti gli aggiornamenti sull'incontro - LIVE

Potrebbe essere oggi il giorno decisivo per il futuro dell’Inter e di Antonio Conte. Tutti gli aggiornamenti in diretta

La festa scudetto di San Siro ha concluso la stagione dell’Inter con la conquista dello scudetto. Nonostante ciò, c’è grande incertezza sul futuro del club nerazzurro, a partire da Antonio Conte. Il tecnico vuole infatti garanzie sulla continuità del progetto iniziato e terminato il campionato, ed ottenuto il finanziamento da 275 milioni, si attende ora l’incontro decisivo col presidente Zhang. Un appuntamento che potrebbe esserci già oggi: ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

LIVE

ORE 14 – Come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sembrava tutto apparecchiato per oggi per l’incontro Zhang-Conte. Addirittura verso mezzogiorno si era sparsa voce che fosse già in corso. Fonti vicine alla società fanno invece sapere che il vertice non andrà in scena oggi.