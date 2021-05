Romelu Lukaku emozionato si presenta davanti alle telecamere dopo la vittoria con l’Udinese e lo scudetto

Lo scudetto dell’Inter porta in calce la firma di Romelu Lukaku, autore di una stagione strepitosa. Il belga è stato soprattutto tra i protagonisti anche fuori dal campo, tra i leader dello spogliatoio senza dubbio. Il bomber nerazzurro si è fermato a parlare ai microfoni d’ Dazn’ dopo il match con l’Udinese: “Questo è stato un bell’anno per noi, abbiamo lavorato tanto per vincere questo scudetto. Lo scorso anno ci siamo andati vicini, quest’anno siamo stati bravi, nel gioco e sulla mentalità, fisicamente, abbiamo fatto un grande step. Sono orgoglioso di giocare per questa squadra”.

Poi spazio per la commozione, partendo dall’immagine dell’abbraccio con Lautaro Martinez in cui era visibilmente emozionato e in lacrime: “Oggi non volevo piangere, ma l’emozione è stata troppo forte. Questa è una foto dei miei nonni (indicando la maglia che ha indosso con la foto dei suoi nonni, ndc), ho pensato a loro perché quando mio nonno è morto nel 2005 gli ho promesso che avrei vinto qualcosa. Oggi ci sono riuscito e sono felice Speriamo sia l’inizio di un ciclo, dobbiamo goderci questo momento, andare all’Europeo e poi quando torniamo dobbiamo essere ancora più forti”. Infine sul ‘gollonzo’ di oggi: “Questo ultimo gol è stato qualità e fortuna, abbiamo vinto facendo una buona partita. Ero lì, mi aspettavo la palla. Sono contento per la vittoria e lo scudetto”.