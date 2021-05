DIRETTA Serie A, Sassuolo-Lazio 1-0 | Gol di Kyriakopoulos – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra le squadre di De Zerbi e Inzaghi in tempo reale

Il Sassuolo affronta la Lazio nella trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. I neroverdi di De Zerbi si giocano le residue chance di qualificarsi per la Conference League: serve un successo ed una contemporanea sconfitta della Roma (oppure un pareggio dei giallorossi con una vittoria con almeno 5 gol di scarto) per operare il sorpasso al settimo posto. I biancocelesti di Inzaghi, invece, puntano a chiudere la stagione con un risultato positivo. All’andata finì 2-1 per i capitolini. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Muriqi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

CLASSIFICA: Inter 91* punti; Atalanta 78; Milan e Napoli 76; Juventus 75; Lazio 68; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria* 52; Verona 44; Genoa* 42; Bologna 41; Udinese* e Fiorentina* 40; Spezia 38; Cagliari* 37; Torino 36; Benevento 32; Crotone* 23; Parma* 20

*una partita in più