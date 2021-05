DIRETTA Serie A, Napoli-Verona 0-0 | Inizia il match – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra le squadre di Gattuso e Juric in tempo reale

Il Napoli ospita il Verona in una gara molto delicata valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Gattuso hanno bisogno di una vittoria per non dover dipendere dai risultati di Milan e Juventus nella corsa ad un posto in Champions League. Ai gialloblu di Juric, invece, serve almeno un punto per blindare il decimo posto in classifica. All’andata i veneti si imposero 3-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Maradona’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso.

HELLAS (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Ivan Juric

CLASSIFICA: Inter 91* punti; Atalanta 78; Milan e Napoli 76; Juventus 75; Lazio 68; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria* 52; Verona 44; Genoa* 42; Bologna 41; Udinese* e Fiorentina* 40; Spezia 38; Cagliari* 37; Torino 36; Benevento 32; Crotone* 23; Parma* 20

*una partita in più