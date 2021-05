Calciomercato.it vi offre in tempo reale Inter-Udinese, ultima partita della Serie A e festa scudetto per i nerazzurri

Tutto pronto per la festa scudetto al Meazza. Davanti a 1000 spettatori e con 4500 tifosi autorizzati a festeggiare fuori dallo stadio, l’Inter affronta l’Udinese nell’ultima giornata di Serie A. Una gara senza alcuna valenza dal punto di vista del risultato, ma che servirà soprattutto da passerella per i Campioni d’Italia e da vetrina per De Paul e Musso, da tempi non sospetti sul taccuino interista e di altre big, non solo italiane. Calciomercato.it segue la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Sensi, Gagliardini, Young; Pinamonti, Lautaro. All. Conte

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Stryger-Larsen, Zeegelaar; Pereyra; Okaka. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Inter 88 punti; Atalanta 78; Milan e Napoli 76; Juventus 75; Lazio 68; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria* 52; Verona 44; Genoa* 42; Bologna 41; Udinese e Fiorentina* 40; Spezia 38; Cagliari* 37; Torino 36; Benevento 32; Crotone* 23; Parma* 20

*una partita in più