Musica e calcio insieme all’evento Football Rock Live del prossimo 24 agosto a Milano. La conferenza stampa di presentazione con tutti i protagonisti

Il calcio incontra la musica nell’evento benefico Football Rock Live, in programma all’Arena Civica di Milano il prossimo 24 agosto. Sul palco dell’impianto intitolato a Gianni Brera ci saranno per la prima volta insieme le stelle del pallone e diversi artisti della canzone tra cui spicca Alvaro Soler, presente questa mattina nella conferenza stampa di presentazione al ‘Just Cavalli’. Da Gosens a Bastoni, passando per McKennie e Milinkovic-Savic, senza dimenticare diverse calciatrici come Regina Baresi e Valentina Giacinti, a cui si aggiunge l’Ad dell’Inter Beppe Marotta con la ‘promessa’ di cantare qualche nota sul palco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Inter, ESCLUSIVO Letterio Pino: “Capolavoro Conte. Adesso ha un obiettivo”

Football Rock Live, Alvaro Soler: “Musica e calcio uniscono. Tifo Lazio”

Un’iniziativa lodevole e con finalità di charity, nata da un’idea dall’agente sportivo Helga Leoni. Tra gli artisti della musica insieme ad Alvaro Soler ci saranno anche Clementino, Michele Bravi, Nina Zilli, Shade e Alice Merton. “Volevo Ringraziare per l’opportunità, è una manifestazione piena di valori. Calcio e musica uniscono, succede in Spagna come in Italia. Bisogna dare allegria e luce in un momento complicato”, le parole di Alvaro Soler durante la conferenza stampa. Il contautore spagnolo aggiunge sulla sua passione per il calcio: “Giocavo a calcio da piccolo, lo facevo anche perché altrimenti non riuscivi ad integrarti bene a scuola. Penso che all’evento potrò fare delle cose divertenti, ma mi limiterò a cantare invece che giocare. Duetti? Vi assicuro che ci saranno delle belle sorprese. Se tifo per una squadra in Italia? Essendo qui dirò… Lazio”, conclude sorridendo.