Infinito Sport Edition: la nuova offerta Vodafone pensata per gli sportivi

Vodafone ha lanciato un’offerta davvero sorprendente, che sta già facendo parlare di sé e che gli sportivi stanno apprezzando in modo particolare. Si tratta di Infinito Sport Edition: un pacchetto completo, che include nel piano tariffario un accessorio unico: lo smartwatch di ultima generazione Garmin Venu Sq.

Ideale per chi è sempre in movimento e per coloro che praticano sport anche a livello amatoriale, questo dispositivo da indossare al polso è la vera chicca dell’offerta, che però non delude nemmeno per quanto riguarda il traffico dati, visto che si può navigare sulla nuova ed efficiente rete 5G. Scopriamo nel dettaglio come funzionano le offerte Infinito Sport Edition, disponibili in due versioni.

Infinito Sport Edition: i piani tariffari di Vodafone nel dettaglio

Le nuove offerte Infinito Sport Edition di Vodafone sono disponibili in due versioni, che comprendono sempre lo smartwatch Garmin Venu Sq ma variano per quanto riguarda la velocità della connessione dati. Vediamole nel dettaglio.

Infinito Sport Edition Gold

L’offerta Infinito Sport Edition Gold di Vodafone comprende SMS, chiamate e giga illimitati per navigare su rete 5G ad una velocità massima di 10 Mbps. In più, incluso nel piano tariffario troviamo anche lo smartwatch Garmin Venu Sq e l’abbonamento gratuito di 2 anni all’applicazione BuddyFit, che permette di seguire lezioni online tenute da un personal trainer professionista. L’offerta ha un costo di 31,99 euro mensili.

Infinito Sport Edition Black

L’offerta Infinito Sport Edition Black invece comprende SMS, chiamate e giga illimitati per navigare su rete 5G ad una velocità che arriva fino a 1 Gbps. Anche in questo caso, nel piano tariffario è compreso lo smartwatch Garmin Venu Sq e l’abbonamento gratuito per due anni a BuddyFit. Il costo di questa offerta è di 41,99 euro mensili ed è l’ideale per coloro che hanno bisogno di navigare su rete 5G ad una velocità superiore.

In entrambi i piani tariffari sono inoltre compresi 1000 minuti al mese per chiamate verso i Paesi extra UE ed un pacchetto di traffico dati per navigare in roaming all’estero.

Garmin Venu Sq: lo smartwatch perfetto per gli sportivi

La vera chicca delle nuove offerte Infinito Sport Edition di Vodafone è proprio lui: lo smartwatch Garmin Venu Sq, ricco di funzionalità di ultima generazione e indispensabile per chi si allena e desidera monitorare i propri progressi e lo stato fisico. Questo dispositivo intelligente infatti permette di controllare in qualsiasi momento il numero di calorie bruciate, il numero di passi effettuati nell’arco di una giornata, ma anche la propria frequenza cardiaca. Non solo: è possibile accedere anche a dei programmi di allenamento personalizzati per numerose attività: dallo yoga al workout, dai pesi al cardio.

Grazie inoltre all’abbonamento gratuito all’applicazione BuddyFit, della durata di due anni, gli appassionati di sport e di attività fisica possono seguire le lezioni di un personal trainer professionista. Questo è insomma lo smartwatch perfetto per chi ama allenarsi e mantenersi in forma, monitorando i propri progressi ed i valori fisici giorno dopo giorno, con estrema facilità.

Attivare le offerte Infinito Sport Edition di Vodafone è semplicissimo: si può fare tutto anche direttamente online in pochi minuti!